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Общество12 марта 2021 13:33

Заслуженный врач Российской Федерации Вячеслав Евсеев скончался в Твери

Ему было 68 лет
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Вячеслав Евсеев скончался на 69-м году жизни Фото: областной Минздрав

11 марта 2021 года ушел из жизни заслуженный врач Российской Федерации Вячеслав Евсеев. Ему было 68 лет. Об утрате сообщил Минздрав Тверской области.

Вячеслав Ефремович врачебную деятельность посвятил лечению больных с онкологическими заболеваниями, являясь основоположником открытия одного из первых в России специализированного онкоурологического отделения на базе Тверского областного клинического онкологического диспансера.

- Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только словом, но и делом. В период пандемии продолжал оказывать медицинскую помощь нуждающимся в ней людям, - вспоминают о нем коллеги и выражают соболезнование родным и близким.

Прощание с Вячеславом Евсеевым состоится 14 марта, в 10:00 утра, возле морга городской клинической больницы №6.

Утраты