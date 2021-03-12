В Тверской области в школах за три года собираются открыть 270 научных центров

В Тверской области собираются открыть 270 новых научных центров. Фото: kvantorium69.ru.

С 2021 года в течение трех лет в школах в сельской местности и малых городах Тверской области планируют открывать по 90 естественно-научных и технологических центров «Точка роста». Также в регионе откроют еще один «Кванториум» – в Ржеве. Вопросы рассмотрели на заседании Президиума Правительства Тверской области.

Обучение в центрах будет идти по таким учебным предметам, как физика, биология и химия. Это призвано повысить качество общего образования в сельских школах, расширить возможности детей в освоении предметов.

– В каждом муниципалитете Верхневолжья у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей, – считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В каждую «Точку роста» поставят технику. В том числе ноутбуки, 3D-принтеры, цифровые микроскопы, образовательные конструкторы, учебный робот-манипулятор и другое. Предполагают создать лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологии.

А новый технопарк «Кванториум» будет создан в 2022 году на базе Ржевской школы №4. В нем около 600 детей ежегодно будет проходить курсы по естественно-научным и техническим предметам.

Также в регионе работает мобильный «Кванториум». В этом учебном году он проводит занятия с детьми в Оленинском, Западнодвинском и Селижаровском муниципальных округах, Ржевском, Рамешковском и Кесовогорском районах.