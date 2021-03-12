Итоги всероссийского конкурса с участием тверского проекта «Подари дрова» должны подвести в ближайшее время

В ближайшее время должны подвести итоги конкурса с участием тверского проекта «Подари дрова». Фото: ВК/Николай Романенко и сайт проекта «Headliner года»/award.head-liner.ru.

Во всероссийском проекте «Headliner 2020» участвует организатор тверского проекта «Подари дрова» Николай Романенко. По словам тверичанина, в последние дни перед финалом народного голосования (28 февраля) было много случаев, похожих на «накрутку» голосов. Организаторы подтвердили ему, что имели место сбои.

На данный момент руководство премии решает вопросы с экспертным голосованием и разбирается с техническими проблемами. Отмечают, что стараются как можно быстрее сделать все необходимое.

– Да, пока результатов на сайте премии нет. Но в самое ближайшее время мы постараемся утрясти все моменты и опубликовать итоги, – заверила в телефонном разговоре менеджер проекта «Headliner 2020» Тамила Кондаурова.

Напомним, областной проект «Подари дрова» помогает одиноким и малоимущим пенсионерам в регионе, которым нужно топить печь зимой. Каждому из них к сезону привозят по пять кубометров березовых дров. С 2020 года - по 10 кубометров. За семь лет существования проекта, с 2014 года, тепло пришло в 1068 домов.