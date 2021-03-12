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Звезды12 марта 2021 11:42

В трех городах Тверской области в 2021 году будут созданы модельные библиотеки

Их откроют в Андреаполе, Лихославле и Вышнем Волочке
Алексей АНДРЕЕВ
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Вопрос обсудили на заседании президиума областного правительства. Фото: ПТО

В рамках нацпроекта «Культура» в регионе создадут три модельные муниципальные библиотеки. Губернатор Игорь Руденя обсудил этот вопрос с чиновниками 12 марта на заседании президиума областного правительства.

Модельные библиотеки будут открыты в Андреапольской и Лихославльской детских библиотеках, а также в Вышневолоцком центре детского и семейного чтения.

Как сообщает областное правительство, предварительно там проведут ремонты, заменят электрику.

Для модельных библиотек планируется купить ноутбуки, проекторы, экраны, фотоаппараты, интерактивные панели, телевизоры, электронные и обычные книги, мебель.

Открытие модельных библиотек запланировано до 1 сентября текущего года.

Модельный стандарт библиотек предусматривает создание современного библиотечного пространства. Там могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп.

КультураИгорь РУДЕНЯ