При участии ФСБ в Тверской области пресечена деятельность подпольных оружейников

Оружейников-подпольщиков ждут уголовные дела и суды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с полицией, следователями СКР и Росгвардией пресечена деятельность нелегальных оружейных мастерских в 28 субъектах страны, в том числе - в Тверской области.

В нашем регионе операции проводились при участи сотрудников Управления ФСБ по Тверской области. По адресам проживания оружейников-подпольщиков проводились оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

По информации силовиков, всего была пресечена деятельность 37 мастерских (по результатам операции в 28 субъектах), из незаконного оборота изъята 251 единица огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства. Среди изъятого - автоматы («АКМ», «АК-74» и другие), пулемёты, авиационный пулемёт «ШКАС», винтовки, карабины, ручные гранаты, взрывчатые вещества и другое оружие и боеприпасы.

«Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается», - сообщает региональное Управление ФСБ.