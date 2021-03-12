В Тверской области от коронавируса вакцинировано 57 805 человек

В Тверской области продолжается вакцинация от корнавируса Фото: ПТО
В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С начала прививочной кампании прививку сделали 57 805 человек.
11 марта прививку сделали 1303 жителя региона. В федеральный регистр внесена информация о 53 313 вакцинированных гражданах.
В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.
Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.
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