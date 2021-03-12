Жителя Тверской области при покупке пылесоса обманул интернет-мошенник

Житель Тверской области попался на уловки мошенников Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратился 42-летний житель Торжка. Мужчина сообщил, что через интернет хотел купить пылесос, связался с продавцом и перевел ему предоплату. Вскоре продавец перестал выходить на связь. Ущерб составил 20 700 рублей.

В ходе розыска полицейскими личность подозреваемого была установлена. Им оказался 34-летний житель Санкт-Петербурга. Мужчина обманывал людей и в других регионах.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

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