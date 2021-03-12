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Происшествия12 марта 2021 10:30

Два человека пострадали в ДТП со "скорой" в Твери

Подробности аварии рассказала Госавтоинспекция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В аварии пострадали водитель иномарки и пассажир скорой помощи Фото: Дарья Мартиросьян

В ДТП со скорой помощью, которое произошло утром, 12 марта, пострадали два человека.

Подробности аварии рассказали в УГИБДД России по Тверской области.

Водитель "скорой" ехал с включеннными спецсигналами под "красный" сигнал светофора по улице Благоева со стороны Горького, убедившись в безопасности маневра. В это время девушка-водитель на "Хендэ" ехала по Красина со стороны Мусоргского и не заметила "скорую". В результате столкновения "скорая" опрокинулась на бок.

Как удалось выяснить, в ДТП пострадала водитель иномарки и пациент реанимобиля. Угрозы жизни нет.

ДТП