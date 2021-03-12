Машина реанимации попала в ДТП на улице Красина в Твери

Реанимобиль ехал по встречной полосе с включенными спецсигналами Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Дмитрий Лащенков

Авария произошла утром, 12 марта, на пересечении улиц Красина и Благоева в Заволжском районе Твери.

Автомобиль реанимации ехал по встречной полосе со включенными спецсигналами и столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии скорая опрокинулась на бок.

Фото ДТП опубликовали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.