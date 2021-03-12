Волонтеры акции "МыВместе" продолжают помогать жителям Тверской области

Волонтеры акции "МыВместе" продолжают доставлять посылки нуждающимся в помощи Фото: ПТО

В Тверской области волонтеры благотворительной акции "МыВместе" продолжают оказывать помощь населению в доставке продуктов и медикаментов. За январь и февраль добровольцы передали продуктовые наборы почти 50 жителям региона, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в основном это одинокие люди старше 60 лет.

Напомним, что движение было организовано в марте прошлого года. В период пандемии волонтеры помогали с доставкой и покупкой продуктов маломобильным и пожилым людям,находящимся на самозоляции.

За год помощь получили более тысячи граждан. Обработано свыше 50 тыс. заявок, поданных на "горячую линию", предоставлено 40 тыс. продуктовых наборов.

Стать добровольцем можно, позвонив по телефону (4822) 41-53-07, через электронную почту fond.tveri@mail.ru или обратившись в Фонд Твери по адресу: г. Тверь, улица Ерофеева, дом 5.