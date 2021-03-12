В рамках нацпроекта «Экология» в Твери модернизируют водовод и реконструируют очистные сооружения

В Твери ремонтируют водовод и очистные сооружения. Фото: пресс-служба Администрации Твери.

По модернизации водовода, снабжающего город питьевой водой, пройдено уже два этапа работ. На очистных сооружениях также заменили и отремонтировали значимые части системы. По контракту проекты должны завершить в 2021 и 2022 годах. Контролируют процесс Департамент ЖКХ Администрации Твери и надзорные организации.

Уже проложили почти 2,5 километра труб водовода. На участке от Тверецкого водовода до проезда Кутузова и от Восточного моста до Затверецкого бульвара. Сейчас там устанавливают перемычки, готовятся врезать старые трубы в новые.

Третий этап на стадии подготовки. Проложено 53 погонных метра труб. Сейчас из-за мороза отогревают грунт, чтобы возобновить работы.

Этот водовод был введен в эксплуатацию 40 лет назад. Он обеспечивает питьевой водой более 97% жителей Твери.

Блок биологической очистки канализации в Больших Перемерках обслуживает весь жилой фонд города и промышленные предприятия. Каждый день сооружения пропускают от 140 до 170 тысяч кубометров загрязненной воды.

На сегодняшний день полностью отремонтировали два вторичных отстойника объемом более 5 000 кубометров каждый. Там смонтировали новое оборудование, когда наступит теплая погода, его наладят. Из распределительных камер одну полностью разобрали и смонтировали заново, две других отремонтируют в течение 2021 года.

На воздуходувной станции отремонтировали кровлю, смонтировали воздуховоды, сейчас чинят вентилируемый фасад и производят внутренние работы. Установили две новые воздуховодные установки, после их запуска начнут работы на третьей.