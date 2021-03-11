Подробности ДТП с автобусом в Твери: пострадала 53-летняя пассажирка, второй участник аварии скрылся

Авария произошла на пересечении Петербургского шоссе с улицей Комарова вечером 11 марта. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Стали известны подробности о ДТП с автобусом №6 на Петербургском шоссе Твери: в аварии пострадала 53-летня пассажирка.

Как сообщил "КП"-Тверь" оператор пассажирских перевозок "Транспорт Верхневолжья", авария произошла около 18:00. Легковой автомобиль марки "Рено" подрезал автобус во время движения.

Пытаясь избежать столкновения, водитель автобуса применил резкое торможение. Из-за этого в салоне упала пассажирка - 53-летняя женщина. Сильных повреждений она не получила, но на место аварии вызвали медиков.

Машина, подрезавшая автобус, скрылась с места ДТП.

- "Транспорт Верхневолжья" призывает автолюбителей соблюдать правила дорожного движения и пропускать общественный транспорт, - обращается к водителям оператор пассажирских перевозок.

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