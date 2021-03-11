В Твери на Петербургском шоссе произошло ДТП с пассажирским автобусом

На пересечении Петербургского шоссе и улицы Комарова столкнулись автобус шестого маршрута и легковой автомобиль. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Вечером 11 марта в Твери на Петербургском шоссе, в месте его пересечения с улицей Комарова, произошло ДТП с участием пассажирского автобуса №6.

Около 18:30 на месте аварии находилась карета реанимации и пожарная машина МЧС.

По предварительной информации, автобус столкнулся с легковым авто. На настоящий момент неизвестно, сколько было в автобусе пассажиров, и есть ли пострадавшие. Но, учитывая присутствие врачей, наличие пострадавших можно предположить.

"КП"-Тверь" обновит информацию о произошедшем, как только станут известны подробности аварии, следите за нашим сайтом.

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