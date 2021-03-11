С улиц Твери эвакуировали неправильно припаркованные автомобили

Автомобили нарушителей отправили на спецстоянку Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по эвакуации припаркованных с нарушением ПДД автомобилей. Особое внимание уделялось машинам, припаркованными на пешеходных переходах.

- За время проведения мероприятия к административной ответственности было привлечено более десятка автомобилистов. Некоторые водители, заметив сотрудников ДПС, успели забрать свой автомобиль раньше эвакуатора. На них составлены административные материалы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.

Автомобили без хозяев отправили на спецстоянку. Госавтоинспекция напоминает, что за неправильную парковку нарушителям грозит административный штраф. Также может быть применена принудительная эвакуация транспортного средства.