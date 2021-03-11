В Управлении Россельхознадзора по Тверской области состоится горячая линия по вопросам загрязнения земель

Горячая линия по вопросам загрязнения земель состоится 15 марта Фото: Александр Новиков

15 марта во Всемирный день потребителей отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области проведет горячую линию по вопросам загрязнения земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и потребления.

Получить консультацию специалистов отдела земельного надзора можно с 10:00 до 15:00 по телефону: 8(4822)50-98-01, доб. 157.

Граждане смогут не только получить консультацию по интересующим вопросам, но и сообщить о фактах нарушения законодательства и загрязнения земель.

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