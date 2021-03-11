В прокуратуре состоится прием дольщиков Заволжского района Твери

На прием необходима предварительная запись Фото: Татьяна Коркина

12 марта и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Тверской области Владимир Горячев совместно с начальником отдела Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций Анастасией Венжановой проведет прием жителей Заволжского района Твери по вопросам участия в долевом строительстве многоквартирных домов и защиты прав дольщиков.

Задать вопросы можно по видеоконференцсвязи с 15:00 до 17:00.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8(4822)50-60-32, 50-60-36.