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Общество11 марта 2021 16:57

Предприятие в Тверской области задолжало за аренду земель 130 тысяч рублей

С долгами рассчитались после вмешательства прокуратуры
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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С долгами предприятие рассчиталось после вмешательства прокуратуры

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Западнодвинского района провела проверку и установила, что одно из местных предприятий нарушило сроки внесения арендной платы за пользование земельными участками, предоставленными в пользование администрацией

Участок площадью 1740 кв.метров расположен в Западной Двине. У арендатора уже образовалась задолженность в размере 131 571 рублей.

По результатам проверки руководителю предприятия внесено представление. Задолженность по арендной плате за пользование земельном участком погашена в полностью.