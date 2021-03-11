Предприятие в Тверской области задолжало за аренду земель 130 тысяч рублей

С долгами предприятие рассчиталось после вмешательства прокуратуры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура Западнодвинского района провела проверку и установила, что одно из местных предприятий нарушило сроки внесения арендной платы за пользование земельными участками, предоставленными в пользование администрацией

Участок площадью 1740 кв.метров расположен в Западной Двине. У арендатора уже образовалась задолженность в размере 131 571 рублей.

По результатам проверки руководителю предприятия внесено представление. Задолженность по арендной плате за пользование земельном участком погашена в полностью.