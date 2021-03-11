На Волге в Твери с оторвавшейся льдины спасли рыбака

Рыбака благополучно эвакуировали на берег Фото: администрация Твери

ЧП произошло на реке Волга в Твери в минувшие выходные. Рыбака на льдине оторвало от берега. Мужчину на берег эвакуировали прибывшие на место спасатели.

- В Тверской области с начала ледостава на водоемах зафиксировано шесть трагических случаев гибели людей. Под лед провалились рыбаки в Конаковском, Фировском и Торопецком районах, в Западнодвинском районе, а на реке Волге житель поскользнулся на кромке льда около берега и, оказавшись в полынье, утонул, - рассказал руководитель Тверского инспекторского отделения ГИМС МЧС России Сергей Шлыков.

В Тверской области инспектора ГИМС проводят профилактические рейды и напоминают гражданам об опасности выхода на лед.

- Беспечность в весенний период даже в минусовые температуры может стоить жизни. Например, в городе Твери на реке Волге уже наблюдается открытая вода, есть промоины и трещины, - отмечает Сергей Шлыков.

Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила безопасности! Не пускайте на лед детей и не оставляйте их без присмотра вблизи водоемов.