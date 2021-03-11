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Общество11 марта 2021 16:35

В больнице Твери нашли молоко со стеринами

Некачественный продукт производили в Ростовской области
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Молоко не прошло лабораторную проверку

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пробы молока были отобраны в одной из больниц специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области.

При проверке в Тверской межобластной лаборатории в продукте были обнаружены растительные стерины: бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин.

Известно, что некачественный молочный продукт был произведен на предприятии в Ростовской области.

Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.