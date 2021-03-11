В больнице Твери нашли молоко со стеринами

Молоко не прошло лабораторную проверку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пробы молока были отобраны в одной из больниц специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области.

При проверке в Тверской межобластной лаборатории в продукте были обнаружены растительные стерины: бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин.

Известно, что некачественный молочный продукт был произведен на предприятии в Ростовской области.

Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.