В больнице Твери нашли молоко со стеринами

Молоко не прошло лабораторную проверку
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Пробы молока были отобраны в одной из больниц специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области.
При проверке в Тверской межобластной лаборатории в продукте были обнаружены растительные стерины: бета-ситостерин, брассикастерин, кампестерин и стигмастерин.
Известно, что некачественный молочный продукт был произведен на предприятии в Ростовской области.
Полученные результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.