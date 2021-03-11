Осужденные в Тверской области слепили из снега Афанасия Никитина, дворец, козла и ладью

Скульптура Тверского козла стала самой оригинальной на конкурсе Фото: УФСИН России по Тверской области

Темой конкурса снежных и ледяных фигур в учреждениях УФСИН России по Тверской области стала история Тверского княжества.

Конкурс проводился в каждом учреждении, затем выбирали лучший проект в области.

Так, в ЛИУ-8 первое место заняла скульптура "Ладья", в ЛИУ-3 победил ледяной портрет князя Михаила Тверского.

По области в номинации "Лучшая организация праздника по изготовлению снежных и ледяных скульптур" были отмечены ИК-1, ИК-6 и ЛИУ-8. В номинации "Лучшая скульптура" первое место получила ИК-6 за "Памятник Афанасию Никитину". За "Самое оригинальное представление темы" награду получила скульптура Тверского козла из ИК-7.

Победители награждены грамотами.