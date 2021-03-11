Директор похоронного бюро в Кимрах Тверской области незаконно продавал клиентам места на кладбище

Директор брал деньги за бесплатные услуги Фото: Анастасия Осипова

Следователем Следственного комитета возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере похоронного дела в Кимрах.

По материалам, представленным сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России "Кимрский", установлено, что в декабре 2020 года директор муниципального похоронного бюро ввел в заблуждение обратившуюся к нему женщину, которая собиралась хоронить родственника, и заключил с ней договор на оказание услуг.

В стоимость директор включил затраты на отведение и подготовку земельного участка под захоронение на кладбище, расположенном в Кимрах, на сумму свыше 15 тысяч рублей. По факту услуга была бесплатной.

Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.