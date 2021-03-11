В Тверской области за сутки коронавирусом заболели 126 человек

В Тверской области 126 человек заразились коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 11 марта, подтверждено 126 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего подтверждено 35 203 заболевших с начала пандемии.

Выздоровели 32 905 человек (+145 за последние сутки).

Изолировано 1626 больных (-25).

Умерли 672 человек (+6 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 11 марта в Твери выявлено 11243 заболевших (+52 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2450 (+10);

Вышневолоцкий городской округ – 1962 (+2);

Ржев – 1933 (+4);

Торжок – 1530 (+2);

Кимры – 1443 (+1);

Калининский район – 1464 (+4).

Прививку от коронавируса сделали 56 502 жителя Тверской области, за последние сутки - 1 029 человек.

За весь период в регионе проведено 605 896 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 992.