Житель Тверской области отправится на три года в колонию за незаконное изготовление оружия

Уголовные дела были возбуждены по двум статьям: 222 УК РФ и 223 УК РФ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Решением Кимрского городского суда 32-летний житель Кимр отправится в колонию общего режима на 3 года и 2 месяца за незаконное изготовление и хранение оружия. Суд вынес приговор 3 марта 2021 года.

Согласно материалам дела, кимряк изготавливал и хранил у себя дома оружие и боеприпасы, пригодные для боевого использования. Во время обыска силовики изъяли у него 12 единиц готового огнестрельного оружия, более 50-ти частей для изготовления оружия и свыше пятисот патронов разного калибра.

Уголовные дела были возбуждены по двум статьям: 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия").

Отметим, санкции данных статей, как и само правонарушение, довольно серьёзные. По статье 223 УК злоумышленнику может грозить до пяти лет заключения и штраф - до 200 тысяч рублей. По 222-й статье - до четырёх лет лишения свободы и штрафы. Сроки будут ещё выше, если преступление совершено группой лиц.

В Тверской области ведётся серьёзная работа по пресечению таких преступлений. Так, в течение последней операции "Арсенал" за хранение оружия против жителей Тверской области возбуждено 13 уголовных дел. Полицейские в ходе проверок обнаружили и изъяли 61 единицу огнестрельного оружия, 1115 патронов, 449 граммов пороха.

Не так давно сразу две подпольные оружейные мастерские ликвидировали в Тверской области. Правоохранители пресекли деятельность преступной группы, причастной к изготовлению оружия. Банда переделывала гражданское оружие в боевое, после чего продавала его на территории России. Среди прочего силовики изъяли две гранаты, 2,5 килограмма взрывчатых веществ, приборы для бесшумной стрельбы, более 500 боеприпасов различного калибра.