О сильном южном ветре предупреждает МЧС жителей Тверской области

Жителей Тверской области предупредили о сильном ветре Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей региона о сильном ветре. Усиление южного и юго-восточного ветра ожидается 12 марта.

День будет пасмурным, возможны осадки. Днем -8... -3 градуса, ночью до -10.

Жителей и гостей Верхневолжья призывают при усилении ветра ограничить выход из зданий, не прятаться около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны!

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