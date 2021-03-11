Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тверь
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тверь
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1911 марта 2021 13:08

29 тысяч жителей старшего возраста привились от коронавируса в Тверской области

Всего вакцинировано 56 502 человека
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)

В Тверской области вакцинировано 56 502 человека Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. С начала прививочной кампании прививку сделал 29 331 гражданин старше 60 лет.

Всего вакцинировано 56 502 человека. 10 марта прививку сделали 1029 человек. В федеральный регистр внесена информация о 52 394 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.

Коронавирус в Тверской области