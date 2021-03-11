Лаборатория Дорожного фонда проверит готовность подрядчиков к ремонту автотрасс в Тверской области

В регионе заключены госконтракты на проведение дорожных работ в рамках нацпроекта. Фото: ПТО

Областное правительство сообщает, что в регионе заключены госконтракты на проведение дорожных работ в рамках нацпроекта. Строительная лаборатория Дорожного фонда Тверской области должна проверить наличие и качество материалов, необходимых для для предстоящего ремонта.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу областным профильным ведомствам и госорганизациям уделять максимум внимания качеству ремонта дорог. По инициативе главы региона правительством региона утверждены стандарты дорожных работ.

В 2021 году будут ремонтировать участки региональных автотрасс: Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино, Осташков - Селижарово - Ржев, Дубна - Кимры - Горицы, Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское.

При этом ремонт автодорог от Осташкова до Ржева через Селижарово и от Твери до села Ильинское Кимрского района завершат уже в текущем году.