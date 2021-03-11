Молодые люди украли в подарок для женщин алкоголь и конфеты в Тверской области

Украденным алкоголем злоумышленники отметили праздник Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию о краже товаров заявил директор сетевого магазина, расположенного в Бологое Тверской области.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили, что двое молодых людей дважды заходили в магазин и похищали алкоголь и конфеты. Украденные товары, как позже выяснилось, они подарили своим избранницам на 8 марта.

В отношении фигурантов по статье "Кража" возбуждены уголовные дела. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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