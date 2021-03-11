Житель Тверской области украл у соседа комплект зимней резины

Подозреваемого в краже задержала Росгвардия Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию Зубцова обратился 66-летний мужчина и сообщил, что из подсобного помещения, расположенного в подъезде многоэтажного жилого дома, у него украли комплект зимней резины.

Заявитель пояснил, что хищение мог совершить сосед и описал его внешность. Ориентировку на розыск направили патрульным службам.

Экипажем вневедомственной охраны Росгвардии подозреваемый был задержан и был передан сотрудникам полиции. Задержанный ранее судимый 38-летний мужчина сознался в содеянном.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.