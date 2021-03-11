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Жительницу Тверской области будут судить за убийство соседки

Фигурантка задушила потерпевшую леской
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина предстанет перед судом за убийство

Женщина предстанет перед судом за убийство

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы деревни Петрушино Калининского района. Женщину обвиняют в убийстве соседки.

Преступление было совершено 23 октября 2020 года. Две женщины поссорились, фигурантка взяла леску и задушила потерпевшую.

Следователи изъяли улики и доказательства с места преступления, опросили свидетелей, подозреваемую задержали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Криминал