В Твери вернулся домой пропавший два дня назад 14-летний мальчик

В Твери пришел домой пропавший 14-летний Алексей Сафронов, идет доследственная проверка. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Информация о том, что Алексей Сафронов 2007 года рождения вернулся к родителям появилась на ресурсах областного Следственного комитета ночью 11 марта. Напомним, до этого правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего. Предварительно известно, что с мальчиком всё в порядке.

Поиски тверичанина начались 9 марта, когда он ушел из дома и не вернулся. В поисках участвовали волонтеры.

Следователи будут общаться с юным тверичанином, чтобы выяснить причины такого поведения.