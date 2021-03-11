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В Твери вернулся домой пропавший два дня назад 14-летний мальчик

До это он уже несколько раз сбегал из дома
Степан КАМЕНЕВ
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В Твери пришел домой пропавший 14-летний Алексей Сафронов, идет доследственная проверка.

В Твери пришел домой пропавший 14-летний Алексей Сафронов, идет доследственная проверка.

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Информация о том, что Алексей Сафронов 2007 года рождения вернулся к родителям появилась на ресурсах областного Следственного комитета ночью 11 марта. Напомним, до этого правоохранительные органы начали доследственную проверку по факту исчезновения несовершеннолетнего. Предварительно известно, что с мальчиком всё в порядке.

Поиски тверичанина начались 9 марта, когда он ушел из дома и не вернулся. В поисках участвовали волонтеры.

Следователи будут общаться с юным тверичанином, чтобы выяснить причины такого поведения.

В Твери с 9 марта искали подростка, неоднократно уходившего из дома. Фото: СУ СК по Тверской области.

В Твери с 9 марта искали подростка, неоднократно уходившего из дома. Фото: СУ СК по Тверской области.

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