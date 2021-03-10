В Тверской области за сутки коронавирусом заболели 129 человек

В Тверской области снижается кличество заражений коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 10 марта, подтверждено 129 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего подтверждено 35 077 заболевших с начала пандемии.
Выздоровели 32 760 человек (+153 за последние сутки).
Изолировано 1651 больных (-33).
Умерли 666 человек (+5 за сутки).
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 10 марта в Твери выявлено 11191 заболевших (+35 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2440 (+9);
Вышневолоцкий городской округ – 1960 (+1);
Ржев – 1929 (+9);
Торжок – 1528 (0);
Кимры – 1442 (+1);
Калининский район – 1460 (+9).
Прививку от коронавируса сделали 55 473 жителя Тверской области, за последние сутки - 662 человека.
За весь период в регионе проведено 603 904 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 371.