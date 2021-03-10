В Тверской области за сутки коронавирусом заболели 129 человек

В Тверской области снижается кличество заражений коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 10 марта, подтверждено 129 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего подтверждено 35 077 заболевших с начала пандемии.

Выздоровели 32 760 человек (+153 за последние сутки).

Изолировано 1651 больных (-33).

Умерли 666 человек (+5 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 10 марта в Твери выявлено 11191 заболевших (+35 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2440 (+9);

Вышневолоцкий городской округ – 1960 (+1);

Ржев – 1929 (+9);

Торжок – 1528 (0);

Кимры – 1442 (+1);

Калининский район – 1460 (+9).

Прививку от коронавируса сделали 55 473 жителя Тверской области, за последние сутки - 662 человека.

За весь период в регионе проведено 603 904 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 371.