Фальсификат сливочного масла закупили для интерната в Тверской области

Сливочное масло оказалось фальсификатом Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области взяли пробы сливочного масла "Крестьянское 72,5%", закупленного для питания постольцев дома-интерната.

Образцы исследовали в Тверской межобластной ветлаборатории и установили в составе продукта жиры немолочного происхождения, а также недопустимые консерванты - сорбиновую и бензойную кислоты. В качестве производителя масла заявлено одно из предприятий Краснодарского края.

Результаты направлены в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.

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