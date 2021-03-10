Минтранс и Дорфонд Тверской области обязали отремонтировать дорогу в Максатихинском районе

Ремонта дороги добилась прокуратура через суд Фото: архив "КП"

Прокуратурой Максатихинского района в ответ на обращение жителей проведена проверка качества дороги Вышний Волочек-Бежецк-Сонково-Лесное-Пестово в сторону села Лесное и выявлено значительное количество выбоин, трещин и просадок дорожного полотна.

Прокурором в Центральный районный суд Твери направлено исковое заявление к Министерству транспорта Тверской области и территориальному управлению Дорожного фонда о возложении обязанности привести указанную автодорогу в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017.

Исковые требования прокурора удовлетворены. На устранение нарушений у ответчиков есть пять месяцев.

Решение суда в законную силу не вступило.