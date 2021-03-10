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Специалисты продолжают рейды по точкам продажи семян в Тверской области

В преддверии дачного сезона выявлены партии невсхожих культур
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Партии невсхожих семян выявлены в Торжке и Ржеве

Партии невсхожих семян выявлены в Торжке и Ржеве

Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области продолжают проверки по точкам продаж семян. Так, пробы пакетированных семян овощных культур, продаваемые на рынках в Торжке и Ржеве, оказались невсхожими.

Проверку Тверской межобластной ветлаборатории не прошли несколько популярных сортов укропа, моркови и петрушки.

В отношении некачественной продукции Управлением Россельхознадзора по Тверской области приняты меры в соответствии с действующим законодательством.