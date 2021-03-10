Похитителя телефона разыскала полиция в Тверской области

О краже владелица заявила в полицию Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию о краже телефона заявила 59-летняя жительница Торжка. Женщина сообщила, что злоумышленник проник в летний дом, расположенный во дворе по месту жительства, и похитил телефон. Ущерб составил порядка 8 000 рублей.

На месте полицейские изъяли следы и улики, обследовали места возможного сбыта краденого и вышли на след подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Торжокского района.

Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенный телефон. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.