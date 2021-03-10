За два месяца в Тверской области овощи подорожали на 17%, а картофель - на 15,5%

В первые два месяца 2021 года более всего выросли в цене овощи-фрукты. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Тверьстат отчитался об изменении цен на потребительские товары в феврале 2021 года. В среднем рост цен по отношению к январю 2021 составил 0,5%, а за два месяца (с декабря 2020 года) - на 1,5%.

Однако есть продукты, которые подорожали очень существенно. Цены на овощи в магазинах региона за два месяца 2021 года выросли на 17,1%, на картофель - на 15,5%. Фрукты и цитрусовые подорожали на 4,4%. Сметана, кофе, какао, птица и мука выросли в цене на 2,1 – 6,5%.

"В тоже время в феврале 2021 года по сравнению с декабрём 2020 года в магазинах наблюдалось снижение цен на сахарный песок (3,3%), шоколадные конфеты (2%), овощные консервы и макаронные изделия (1,1%)", - отмечают в статистическом ведомстве.

Что касается непродовольственных товаров, то за указанный период мебель подорожала на 3,8%, школьно-письменные принадлежности - на 2,2%, стройматериалы на 2,7%.

Сухие корма для животных, наоборот, стали дешевле на 2,7%. Цены на электротовары и другие бытовые приборы в среднем снизились на 0,3%.