Идет подготовка к реставрации торговых рядов в Вышнем Волочке Тверской области

В Тверской области, в городе Вышний Волочек, собираются реставрировать торговые ряды. Фото: Фото: Heinrich Hoffmann.

На сегодняшний день провели историко-архивные и библиографические исследования, инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, архитектурные обмеры. В лаборатории исследовали материалы, из которых построены ряды. На основании анализов разрабатывают ремонтно-реставрационные работы.

Торговые ряды – объект культурного наследия федерального значения. Необходимость их реставрации губернатор Тверской области Игорь Руденя обсуждал на встречах с городской общественностью во время рабочих поездок в Вышний Волочек.

По заявке Правительства Тверской области и администрации Вышневолоцкого городского округа в 2020 году были выделены средства на разработку проектной документации по реставрации торговых рядов. Работы идут в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

После строительства Вышневолоцкой водной системы в XVIII веке город стал крупнейшим торговым центром Тверской губернии, здесь проходило до трех ярмарок в год. В XIX веке построили торговые ряды в стиле позднего классицизма. Лишь за весну 2020 года на памятнике архитектуры произошло три обрушения, о чем писала «КП»-Тверь».