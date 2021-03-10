Онлайн-лекцию о трудовом договоре проведут городские библиотеки для жителей Твери

Лекция состоится 12 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Библиотечная система Твери регулярно организует бесплатные просветительские консультации на юридические темы. А теперь каждую вторую пятницу месяца для жителей города будут проводить лекции онлайн.

Чтобы их послушать и задать вопросы, необходимо прийти в Герценку или любую ближайшую библиотеку-филиал муниципальной библиотечной системы. Трансляции будут вестись там.

В ближайшую пятницу, 12 марта, состоится первая онлайн-лекция на тему: «Трудовой договор: порядок заключения, изменения, причины расторжения».

Начало - в 16:00, вход свободный. Уточнить организационные моменты можно по телефону: (4822) 34-60-04.

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