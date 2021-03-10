В Твери родители оставили замерзать в машине спящего ребенка

Экстренные службы на место приехали быстро Фото: ПТО

Инцидент произошел у вакцинального центра в Заволжском районе в Твери 10 марта. Проходящая мимо женщина заметила, что в припаркованной машине ребенок двух лет спит один.

- Машина закрыта, на улице дубак. Минут 15 уже при мне, сколько в общей сложности не знаю, - написала прохожая в женском сообществе в соцсети и попросила совета, что делать.

В комментариях женщине сразу посоветовали позвонить в 112.

Спецслужбы на место приехали быстро. А спустя пару минут прибежали родители с еще двумя детьми и заверили, что в машине ребенку теплее, хотя двигатель был заглушен.

По словам бдительной женщины, ребенок проспал в машине около 40 минут. За ненадлежащее исполнение обязанностей родителей могут оштрафовать на 500 рублей.