Битва за корону: в Тверской области жителей возмутили итоги конкурса Мисс Торжок

Титул Мисс-Торжок-2021 достался Анастасии Карих (в красном платье в центре) Фото: gorodtorzhok.ru

6 марта в Торжке состоялся традиционный конкурс красоты Мисс Торжок-2021. Конкурс проходил в 15-й раз, его итоги вызвали волну негодования общественности.

По результатам всех испытаний титул Мисс Торжок-2021 достался 15-летней Анастасии Карих. Вице Мисс Торжок-2021 стала Владислава Кудряшова.

Комментируя результат, жители отметили, что победительницу выбрали несправедливо.

- Новоторы обратили внимание, что победительница не коренная жительница города, а приехала сюда всего лишь три месяца назад, да и возраст участницы всего 15 лет, что не соответствует регламенту конкурса, - пишет новостной сайт Торжка gorodtorzhok.ru.

Также общественность возмутило, что несовершеннолетняя победительница получила в подарок романтический ужин в одном из ресторанов, а в меню заведения представлены алкогольные коктейли.

Организаторы отмечают, что все девушки красивы и достойны победы.

- Мы пропагандируем естественную красоту и образ воспитанных девушек. И это не бизнес, это событие для города, - прокомментировал ситуацию один из организаторов конкурса Юрий Харитонов.