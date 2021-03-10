Запчасти от токарного станка и отопительные трубы украл мужчина в Тверской области

Подозреваемого задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 49-летний житель Вышнего Волочка Тверской области и заявил о краже имущества из хозпостройки.

Установлено, что неизвестный похитил салазки с суппортом от токарного станка, отопительные трубы и другое имущество общей стоимостью 18 000 рублей.

Подозреваемым оказался 31-летний безработный местный житель. Его задержали при попытке сбыта краденого. Фигурант сознался в содеянном. Имущество частично изъято, его вернут владельцу.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.