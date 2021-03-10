Видео страшного ДТП с тремя фурами на трассе М-11 в Тверской области сняли на телефон очевидцы

Три фуры столкнулись на М-11 Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В сети появилось видео последствий ДТП, которое произошло на 380-м км трассы М-11 в Бологовском районе Тверской области днем, 10 марта. Его разместила на своей странице в соцсети женщина-очевидец.

При движении в сторону Санкт-Петербурга, столкнулись три большегруза с полуприцепами.

На месте потребовалась помощь спасателей МЧС. В ДТП пострадал водитель одной из фур. На вертолете Ка-32 МЧС России его транспортировали в медучреждение.

В настоящее время движение на участке не ограничено.