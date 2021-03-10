В Тверской области в Вышневолоцкой ЦРБ в 2021 году откроют онкологический центр

В Вышневолоцкой ЦРБ в 2021 году откроют амбулаторный онкоцентр. Фото: минздрав Тверской области

На заседании бюджетной комиссии региона 10 марта рассмотрен вопрос о выделении средств на подготовку Вышневолоцкой центральной районной больницы к открытию там центра амбулаторной онкологической помощи.

В ЦРБ для этого требуется капремонт в центральном корпусе.

Как сообщает областное правительство, на его проведение направят 23,6 млн рублей. В том числе, будут заменены инженерные коммуникации, окна, двери, сантехническое оборудование, выполнены общестроительные и другие виды работ.

Средства на приобретение оборудования для онкоцентра были заложены в областном бюджете ранее. Открыть учреждение планируют в конце 2021 года.

Ещё один такой центр в этом году создается в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева.

По мнению губернатора Игоря Рудени, создание центров амбулаторной онкологической помощи в регионе - это выход на новый уровень по диагностике онкозаболеваний и медицинской помощи по этому направлению.

Также на заседании выделены средства на ремонт помещения под установку нового томографа в тверской горбольнице №6.