В Тверской области от коронавируса привились 55 473 человека

В Тверской области продолжается вакцинация Фото: ПТО

По официальной информации на утро 10 марта, в Тверской области прививки от COVID-19 сделали 55 473 человека. За 9 марта прививку сделали 662 человека. В федеральный регистр внесена информация о 51 477 вакцинированных жителях Тверской области.

Как ранее сообщал губернатор Игорь Руденя, до 1 сентября в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

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