Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Челнокова отмечает 100-летний юбилей в Тверской области

Лидии Гавриловне Челноковой исполнилось 100 лет Фото: ПТО

10 марта 100-лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны, жительнице Торжка Лидии Гавриловне Челноковой. С юбилеем Лидию Гавриловну поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Ваши доблесть и мужество, преданное Отечеству сердце – это ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг, который совершен поколением победителей, всегда наполняет нас чувством гордости за родную страну. Низкий Вам поклон за мирное небо над Россией, – говорится в поздравлении от главы региона.

Лидия Гавриловна родилась на хуторе Просвет Пироговского сельского поселения Торжокского района. В начале войны работала на строительстве оборонительных сооружений на станции Селижарово Калининской области, в бухгалтерии госпиталя. С 1943 года, более 30 лет, Лидия Гавриловна работала бухгалтером в органах уголовно-исполнительной системы.

"КП"-Тверь" присоединяется к поздравлениям и желает Лидии Гавриловне крепкого здоровья.