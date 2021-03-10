В Твери пропал 14-летний мальчик

Мальчик не первый раз уходит из дома Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери организованы поиски пропавшего 9 марта 14-летнего Алексея Сафронова. Мальчик покинул постоянное место жительства и не вернулся.

По данному факту Московским межрайонным следственным отделом города Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По месту последнего пребывания ребенка выезжал следователь, проведен осмотр его места жительства. Каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Известно, что мальчик и раньше уходил из дома.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем ребенке, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.