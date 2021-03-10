Три большегруза столкнулись на трассе М-11 в Бологовском районе Тверской области

Три большегруза столкнулись на М-11 Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Серьезное ДТП произошло на 380-м км трассы М-11 в Бологовском районе Тверской области днем, 10 марта.

На указанном участке, при движении в сторону Санкт-Петербурга, столкнулись три большегруза "Мерседес" с полуприцепами.

На место аварии оперативно прибыли спецслужбы. Потребовалась помощь спасателей МЧС. В ДТП пострадал водитель одной из фур. На вертолете Ка-32 МЧС России его транспртировали в медучреждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия движение на автодороге на некоторое время было приостановлено. После расчистки дорожного полотна проезд открыли.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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