На развитие санавиации в Тверской области в 2021 году выделят 50 миллионов рублей

На развитие санитарной авиации направят дополнительное финансирование Фото: областной минздрав

9 марта губернатор Игорь Руденя провёл заседание бюджетной комиссии Тверской области, на котором был поднят вопрос дополнительного финансирования санавиации.

- Развитие санавиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в Тверской области, а ключевой задачей для региона является обеспечение бесперебойной работы службы, - считает Игорь Руденя.

В 2021 году на финансирование Национальной службы санитарной авиации из областного бюджета направят дополнительно 50,5 млн рублей, в 2022 году – 52,7 млн рублей, в 2023 году – 62,5 млн рублей. Всего ежегодно по данному направлению предусмотрено 130 млн рублей –средства федерального и областного бюджетов.

По статистике, за прошлый год вертолет Национальной службы санитарной авиации совершил 79 вылетов, помощь была оказана 80 жителям Тверской области.