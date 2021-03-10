В Тверской области Белый отмечает 78-годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Вечная слава и вечная память сражавшимся и погибшим за Родину. Фото: Архив "КП"

10 марта 78 лет назад город Белый был очищен от солдат нацисткой Германии. Он является первым городом Тверской области, которому в 2017 году присвоено региональное звание «Город воинской доблести».

Бои с гитлеровскими войсками на территории Бельского района начались уже в середине июля 1941 года, Белый жестоко бомбили, но взять его немцам удалось только 4 октября 1941-го.

Однако ожесточенные бои на бельской земле продолжались до ее освобождения в марте 1943 года. На протяжении всего 1942-го через город проходила линия фронта. Гитлеровцы упорно пытались удержать Белый, через который проходили дороги на Смоленск, Вязьму, Ржев и Великие Луки. Бои за этот город стали частью так называемой Ржевской битвы.

В результате боевых действий и оккупации Белый был полностью разрушен. Тогда военкор Борис Полевой так описывал город: «Мы долго ходили по этой огромной, обгорелой, ещё дымящейся развалине... Город мертв. Немцы перебили и угнали в неволю буквально все его население».

Сегодня с 78-й годовщиной освобождения Белого и всего района от немецко-фашистких захватчиков местных ветеранов и жителей поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ожесточенные бои на бельской земле не позволили врагу реализовать свои стратегические планы. Наступающая Красная Армия получала надежную поддержку со стороны партизанских соединений, наносивших существенный урон технике и живой силе оккупантов. Память о воинах, погибших в боях за Белый, уже несколько десятилетий роднит жителей Верхневолжья и Сибири, - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Всего в районе находится 25 воинских захоронений, в которых покоятся более 30 тысяч советских бойцов.