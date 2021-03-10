В Твери будут судить москвичей, которых обвиняют в афере с землей в Конаковском районе

В Твери будут судить москвичей, которые переписывали земельные участки в СНТ на себя. Фото: Степан КАМЕНЕВ

23 марта в Заволжском районном суде будут рассматривать уголовное дело в отношении двоих москвичей. Их обвиняют в незаконном приобретении прав на землю в садовом некоммерческом товариществе. Махинации проходили с 2013 по 2016 год.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что два жителя столицы с поддельной выпиской из протокола общего собрания СНТ зарегистрировали одного из них в качестве руководителя садового товарищества. А затем начали переписывать землю на подставных лиц.

Наделы располагаются в районе поселка Редкино Конаковского района. Махинаторы точно знали, что там пройдет отвод скоростной трассы М-11. Они надеялись получить денежную компенсацию от государства за изъятие земель для этих целей.

Теперь москвичам грозит до 10 лет тюрьмы за такую «многоходовочку».